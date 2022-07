"Mon futur? Si je dois arrêter, j'aurais eu une grande carrière"

Le Ninja sera une nouvelle fois au centre du projet de l'Antwerp.

Arrivé il y a un an du côté de l’Antwerp, Radja Nainggolan s’est confié à propos de son avenir dans Het Laatste Nieuws. Le milieu de terrain espère rester un peu plus longtemps du côté du Great Old. "Je n’ai pas encore parlé avec le club. C’est encore un peu tôt. Mon idée, c’ets rester plus longtemps. Je me sens bien ici, je suis dans ma ville. Je verrai plus tard ce que l’Antwerp veut. Et si je dois arrêter, j’aurais eu une grande carrière".

L’ancien Diable Rouge est encore sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Matricule 1. Le Ninja va maintenant voir ce qu’il en est avec le nouveau coach Mark Van Bommel. "En Italie, j’ai déjà joué contre lui. C’était un bon footballeur. Entraîner est un exercice différent, mais le staff travaille dur et mon sentiment est qu’il y a du potentiel. Le coach m’a déjà dit que j’étais un exemple pour les jeunes".