Dries Mertens aurait refusé une offre de prolongation à Naples

"Ciro" a-t-il décidé lui-même de quitter son club de cœur ?

Dries Mertens et Naples, c'est fini. Le Diable Rouge n'est plus sous contrat avec les Partenopei et est cité à Marseille. S'il avait prétendument accepté de baisser son salaire pour rester, la conférence de presse du directeur de Naples Cristiano Giuntoli nous en apprend plus.

"Le président Aurelio Di Laurentiis a fait à Dries Mertens une offre pour deux saisons et un salaire net de deux millions et demi d'euros par an. Il n'a pas accepté cela. À ce stade, il semble partir. Je tiens à le remercier pour ces dernières années sous le maillot du Napoli. Il était très important pour cette équipe."

Mertens était arrivé en 2013 à Naples, pour lequel il a joué 397 matchs, pour 148 buts et 90 assists.

Outre Marseille, d'autres clubs de Serie A se sont manifestés. L'Antwerp a également fait savoir son intérêt pour le joueur de 35 ans.