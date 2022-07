Kristian Thorstvedt, Sassuolo pour passer un palier

Le milieu de terrain norvégien a donc décidé de quitter Genk. Retour sur son passage en terres limbourgeoises.

Le 3 janvier 2020, Genk annonce que le jeune Kristian Thorstvedt arrive en provenance du club norvégien du Viking Stavanger. Le fils de la légende norvégienne Erik Thorstvedt (97 sélections) est alors présenté comme "l'une des plus belles promesses du football norvégien".

Il est titularisé le 19 janvier face à Zulte-Waregem (victoire 0-3). Avec, déjà, un premier but. Il profite d'une passe décisive d'Onuachu pour tromper Bossut. La Pro League découvre Thorstvedt. Il ne pourra néanmoins pas découvrir les play-offs 1, le championnat étant arrêté suite à la pandémie de Covid-19.

La saison d'après, il est titulaire régulier au sein de l'effectif limbourgeois. Il n'est néanmoins pas indiscutable, et manque plusieurs matchs ou se retrouve tout le long des 90 minutes sur le banc. C'est plutôt en fin de phase classique qu'il commence à exploser, en se montrant décisif à 4 reprises au mois d'avril. En Coupe, grâce notamment à un doublé du Norvégien en quarts face à Malines, Genk remporte le titre en battant le Standard en finale. Thorstvedt, qui après la victoire offre une scène cocasse en s'étouffant avec du champagne en conférence de presse, plait déjà à l'étranger. L'AC Milan semble en tout cas sonder le milieu de terrain de Genk, qui poursuit d'ailleurs sa lancée en inscrivant un triplé face à l'Antwerp en play-offs.

Si son rôle au sein de l'échiquier limbourgeois lui avait été pleinement donné par van den Brom, le départ du néerlandais au profit de Bernd Storck n'a pas tant été défavorable à Thorstvedt. Dans une équipe de Genk moribonde, il a bien souvent été l'un des meilleurs joueurs de Genk la saison dernière.

Un exercice plein, avec 7 buts et 3 assists toutes compétitions confondues. Il a été l'un des hommes importants du jeu de Genk, c'est indéniable. Parfois, cela n'a pas toujours été aisé de porter vers le haut une équipe bien en-deça des promesses de son noyau. Et parfois, c'est lui qui est parti à la faute, comme lors de cette faute purement méchante contre Ostende fin décembre alors que Genk avait déjà gagné le match.

© photonews

En deux saisons et demi, il était donc devenu l'un des piliers de Genk et l'un des milieux de terrain les plus prometteurs de notre championnat. Si Genk l'avait prolongé il y a peu, il ne fallait pas se faire d'illusions : Thorstvedt avait beaucoup de chances de partir.

Habitué à vendre en Serie A (on pense aux Koulibaly, Malinovskiyi, Milinkovic-Savic, Castagne,...), Genk récupère donc 10 millions sur un joueur qui n'a jamais caché ses envies de monter les échelons à l'étranger. Un départ a priori positif pour toutes les parties, puisque Sassuolo est habitué à jouer le subtop italien ces dernières saisons et à donner une belle fenêtre d'exposition à certains de ses joueurs les plus talentueux (Locatelli ou Boga comme exemples récents, au même titre que Scamacca qui est cité au PSG ; Raspadori et Berardi sont devenus depuis internationaux ; l'ex-Anderlechtois Djuricic s'est refait une santé au Mapei Stadium,...).