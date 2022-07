📷 Le KV Ostende rend hommage à Arno pour sa photo de groupe

On le sait, le regretté Arno était le supporter le plus connu du KV Ostende. Le club cÎtier lui a donc rendu hommage à l'occasion de sa photo de groupe.

Le KVO a publié ses photos de groupe à l'approche de la saison 2022-2023. Et pour l'occasion, il y avait quelqu'un de spécial aux côtés des joueurs : Arno, supporter le plus célèbre des Côtiers et décédé des suites d'une longue maladie en avril dernir à l'âge de 72 ans. On peut s'attendre à ce que les airs d'Arno résonnent à la Diaz Arena la saison prochaine...