Un attaquant surnuméraire à l'Antwerp en route vers l'Arabie Saoudite ?

Arrivé du Cercle de Bruges en 2020, Guy Mbenza n'a pas reçu sa chance à l'Antwerp et a été envoyé en prêt la saison passée.

Et le moins qu'on puisse dire est que son prêt a été réussi : Guy Mbenza (22 ans) a inscrit pas moins de 19 buts avec le Wydad Casablanca, et a notamment remporté la Ligue des Champions Africaine avec le club marocain. Autant dire qu'il est convoité cet été, lui qui n'a plus qu'un an de contrat à l'Antwerp et ne rentre pas dans les plans de Mark Van Bommel.

Selon la Gazet Van Antwerpen, Mbenza pourrait être à nouveau prêté (et donc potentiellement partir librement dans un an). Le Raja Casablanca, grand rival du Wydad, serait intéressé. Mais c'est bien le club saoudien d'Al-Tai qui devrait attirer le joueur. Un accord aurait été trouvé et le Congolais devrait toucher un énorme salaire en Arabie Saoudite.