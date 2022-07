Hein Vanhaezebrouck ironise : "La Supercoupe ? Ce sont les Matines Brugeoises!"

Ce dimanche (18h), La Gantoise et le Club de Bruges croiseront le fer lors de la Supercoupe de Belgique.

La Supercoupe ? Hein Vanhaezebrouck n'y attache pas beaucoup d'importance. "La Supercoupe, c'est les Matines Brugeoises", a précisé l'entraîneur de La Gantoise en conférence de presse. "Nous pouvons en rire. Mais soyons honnêtes : la Supercoupe n'est pas prise au sérieux en Belgique. Le seul fait qu'il ne soit pas joué sur un terrain neutre en dit long. Stanley Nsoki est suspendu pour trois semaines après son carton rouge, mais seulement pour les matchs amicaux et la Supercoupe. Hein Vanhaezebrouck, qui a été suspendu pour une semaine, n'est pas suspendu pour la Supercoupe. Comprenne qui pourra. L'un est suspendu pour les matchs amicaux et la rencontre de dimanche l'autre pour les matchs officiels. Vous ne pouvez pas expliquer cela au grand public. La Supercoupe est un match amical, rien de plus", a lâché le T1 des Buffalos avant de poursuivre.

"Ecoutez, nous allons faire de notre mieux. Vous jouez pour un trophée et il y a même une grande célébration après. Mais cela va complètement à l'encontre de la façon dont ce match est géré. C'est regrettable. C'est une belle affiche autour de laquelle vous pouvez construire quelque chose de spécial pour améliorer le trophée. Apparemment, il n'y a pas besoin de cela. Tout le monde essaie d'en faire quelque chose d'important. Y compris vous, la presse. Mais les autorités du football ne suivent pas."

Vanhaezebrouck doit se passer de beaucoup de joueurs. Laurent Depoitre, Vadis Odjidja et Elisha Owusu sont tous incertains. Julien De Sart a subi une opération et est absent pour une période plus longue. Cela signifie que HVH doit s'occuper du milieu de terrain. "Notre noyau est trop petit pour le moment pour absorber tous ces absents. Avons-nous besoin de renforts ? Cela me semble clair."