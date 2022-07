Fabio Silva à Anderlecht, officialisation imminente !

Anderlecht a très faim dans ce mercato. Après Esposito, Angulo et Abdulrazak, les Mauves vont accueillir le prodige portugais Fabio Silva (19 ans). C'est bien simple, selon le média proche de Wolverhampton Express and Star, Silva a passé sa visite médicale en Belgique ce lundi.

Il est prêté sans option d'achat, pour une saison. Anderlecht prendra en charge son salaire. Son prêt sera officialisé ce mardi, le jour de ses 20 ans.

Par la même occasion, il a prolongé à Wolverhampton pour une saison, plus une année supplémentaire en option.

