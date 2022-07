Le FC Barcelone officialise le transfert de Lewandowski

Recruté depuis le Bayern de Munich, Robert Lewandowski (33 ans) était apparu ces derniers jours sous les couleurs du Barça. Le club Culé n'a pas manqué de soigner la communication pour présenter sa nouvelle recrue XXL. Le Polonais arrive avec la casquette de buteur insatiable, qui n'a eu de cesse de battre les records en Bundesliga.

Pour conclure définitivement l'opération, il ne manquait plus que le joueur passe sa visite médicale. C'est désormais chose faite. Il a signé pour une durée de 4 ans, pour une somme de 45 millions d'euros, plus 5 millions de bonus.

Welcome to the Club! 💙❤️ pic.twitter.com/ZPSs1BHzkB