Erling Haaland déjà comme chez lui : "Guardiola est un peu fou, j'aime ça"

Erling Haaland a déjà réussi ses débuts avec Manchester City, se rappelant au bon souvenir du Bayern Munich.

Quoi de mieux pour les débuts d'Erling Haaland qu'un match face à son désormais ancien rival, le Bayern Munich...et un but, le seul du match, pour fêter ça ? Le Norvégien est déjà bien lancé. "Les saisons passées, je regardais souvent Manchester City et ils évoluaient souvent sans attaquant. Je me suis donc parfois imaginé là, dans certaines situations, comme celle de ce but", pointait Haaland en après-match, via Sky Sports. "Je ne suis donc pas vraiment surpris".

Le système sans pointe de Pep Guardiola semble donc avoir vécu. Et la relation entre Haaland et son nouveau coach semble bonne. "Pep est un peu fou et j'aime ça ! On va bien s'amuser. Ca ne fait qu'une semaine, donc je ne peux pas vraiment en dire grand chose. Mais je m'entraîne bien et je suis prêt pour la suite". Sur le but, c'est Jack Grealish qui s'est chargé de le servir. L'Anglais joue gros après une première saison mi-figue mi-raisin. "Il est bon. Il peut s'améliorer, je peux m'améliorer, mais notre entente est bonne et il y a une chouette vibe avec lui, on va prendre du plaisir", conclut Haaland.