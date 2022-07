Guillaume Dietsch : "Nous avons beaucoup subi et leur avons posé peu de problèmes"

Ce samedi, le RFC Seraing s'est incliné à l'Elindus Arena face à Zulte Waregem (2-0) lors de la première journée de Jupiler Pro League.

Le RFC Seraing a bien tenu face aux assauts flandriens en première mi-temps grâce à l'organisation mise en place par José Jeunechamps, mais aussi grâce aux arrêts de Guillaume Dietsch. Le portier français a finalement dû s'incliner en seconde période sur deux phases arrêtées.

"Nous avons beaucoup subi et leur avons posé peu de problèmes. En première période, ils ont eu des occasions, et j'ai fait les arrêts nécessaires pour garder l'équipe dans le match. Après la pause, ça allait mieux car nous gardions mieux le ballon. Néanmoins, nous ne parvenions pas à les mettre en difficulté. Je ne vais pas dire que c'est inquiétant parce que c'est le premier match, mais il va falloir réussir à malmener nos adversaires", a confié le portier français à l'issue de la rencontre.

"Le gardien adverse n'a eu aucun arrêt à effectuer, et ce n'est pas possible de continuer de la sorte. C'est la reprise et des renforts vont encore arriver. Nous sommes encore en reconstruction car notre équipe a beaucoup changé par rapport à la saison dernière. Il faut encore de meilleurs automatismes, mais il faudra faire cela au plus vite afin de glaner des points rapidement", a conclu le joueur prêté par le FC Metz.