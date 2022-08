Officiel : Nicolas Rajsel (ex-Union et Ostende) rebondit en Challenger Pro League

Nicolas Rajsel rejoint Dender où il a paraphé un contrat de deux saisons. L'ailier âgé de 29 ans effectue son retour en Belgique après deux années passées Azerbaïdjan du côté de Qabala et Sabail. Le natif de Pontoise a par le passé défendu les couleurs de l'Union Saint-Gilloise, d'Ostende et de Roulers.

Nicolas Rajsel is onze nieuwe winger! Met een verleden bij Union SG, Oostende en Roeselare is de Franse Sloveen klaar voor een nieuw hoofdstuk in België.



