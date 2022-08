Sambou Sissoko : "On ne part défaitiste, on peut créer la surprise à Anderlecht"

Le milieu de terrain âgé de 23 ans a rejoint les Métallos en provenance du Stade de Reims cet été.

Le RFC Seraing n'a pas débuté la saison 2022-2023 de la meilleure des manières. Les Métallos affichent un bilan de 0 point sur 6 après des défaites à Zulte Waregem (2-0) et contre Courtrai (0-1). "La première rencontre a été compliquée, mais le contenu a été meilleur lors du deuxième match. Nous n'avons toujours pas gagné et avons zéro point", a confié Sambou Sissoko en conférence de presse. La lanterne rouge se déplacera au Lotto Park ce dimanche. "Anderlecht est une grosse équipe, mais on fera du mieux possible. Aucune pression ? On ne part défaitiste, mais on va jouer pour gagner et faire un bon résultat. On peut créer la surprise là-bas", a souligné l'ancien joueur du Stade de Reims.

Les Métallos éprouvent encore des difficultés dans les seize derniers mètres. Aucun but et peu d'occasions. "La saison est encore longue et tout se mettra en place au fil des rencontres. On joue déjà mieux par rapport au premier match", a expliqué le médian qui trouve ses marques au sein de l'entrejeu sérésien. "Je me sens bien, puis j'ai bien été accueilli. Les automatismes arrivent, c'est de bon augure", a conclu Sambou Sissoko.