Des Glasgow Rangers plus dangereux ? "C'est un pilier de l'équipe qu'ils récupèrent"

Les Glasgow Rangers ont, de l'aveu général, disputé un match catastrophique à Louvain contre l'Union. On peut difficilement s'attendre à une contre-performance comparable ce mardi.

Christian Burgess le sait : même si la victoire 2-0 à l'aller doit mettre l'Union en confiance, tout est encore possible. "On ne doit pas arriver ici débordant de confiance. Les Rangers vont mettre énormément d'énergie et d'impact dans ce match", prévient le défenseur anglais. "Il y a une sacrée carotte au bout du bâton, à savoir la Champions League. C'est pour ce genre de match qu'on en est là aujourd'hui". Et il n'y aura pas que le facteur Ibrox Stadium qui jouera un rôle ce mardi.

En effet, les Rangers récupèrent deux joueurs très importants. Alfredo Morelos (26 ans), tout d'abord, va faire son retour. Il a pu monter au jeu le week-end dernier face à Kilmarnock et en une vingtaine de minutes, il a pu faire la différence et marquer son premier but de la saison. Ryan Kent (22 ans), lui aussi, est un sacré ajout. "C'était l'un de leurs moteurs offensifs la saison passée", concède Geraerts. "C'est une bonne chose pour eux qu'il revienne. Mais nous devons jouer notre jeu. Oui, il y aura un plan pour le contrer s'il joue d'emblée, mais il ne faut pas trop se focaliser sur les Rangers et plutôt penser à ce que nous avons à faire".

Le stade sera comble

Alors qu'on attend environ 300 supporters de l'Union Saint-Gilloise, l'Ibrox Stadium sera...sold-out, rien que ça. L'ambiance des grands soirs donc dans ce stade au charme quasi-désuet, old school, à la britannique. "Si les Rangers ne prennent pas l'Union à la gorge, le public n'aimera pas ça. Ils vont devoir attaquer", prévient cependant un confrère écossais. "L'ambiance sera incroyable mais si ça se passe mal ou si ça traîne trop à se décider, le public peut devenir très exigeant. Par contre, si les Rangers marquent vite...ce sera de la folie". L'Union est prévenue...