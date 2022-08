Refaelov, plus décisif que Modric et Ronaldo

L'Israélien est intenable en ce début de saison avec les Anderlechtois.

Lior Refaelov est le joueur de plus de 36 ans le plus décisif en Europe, et ce, depuis le 1er janvier 2022. L’Israélien est donc meilleur que des pointures mondiales comme Modric et Ronaldo.

L’ancien joueur de l’Antwerp et du Club de Bruges a travaillé dur ces dernières semaines, après un printemps difficile et des playoffs compliqués. Il a retrouvé son rythme. Jeudi dernier, Refaelov a été l’un des meilleurs joueurs sur le terrain en Europa Conference League. Il a marqué en Estonie et a aussi été crédité d’une passe décisive. Contre Seraing, il a remis le couvert avec une superbe prestation.

Le numéro 11 d’Anderlecht est comme le bon vin. Depuis le 1er janvier 2022, il est en effet le joueur de plus de 36 ans le plus efficace en Europe. Avec 6 buts et 5 passes décisives (11 actions décisives), Refaelov est le premier de la liste, à égalité avec Edin Dzeko. Il est cependant devant Luka Modric (10 actions décisives) et Cristiano Ronaldo, qui est à hauteur du Croate.

En fin de saison dernière, Refaelov avait déclaré qu’il n’était encore prêt à prendre sa retraite. Depuis l’entame de la saison, Felice Mazzù l’utilise pratiquement lors de chaque rencontre puisqu’il est le joueur offensif à avoir été le plus utilisé. Les chiffres lui donnent raison.