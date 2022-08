Genk aurait ciblé le remplaçant de Junya Ito

Les Limbourgeois s'attaquent à un gros morceau pour pallier le départ de leur ailier japonais à Reims.

Démuni de Dessers, Thorstvedt et Ito, Genk vient de perdre trois tauliers. Les Limbourgeois se sont renforcés avec les arrivées de Matias Galarza (milieu de terrain), Nicolas Castro (milieu offensif) et Rasmus Carstensen (arrière droit) et ne tiennent donc pour l'instant de remplaçant au poste d'ailier droit occupé auparavant par Ito.

Selon la presse tchèque, Genk aurait ciblé Yira Sor (21 ans), qui évolue au Slavia Prague. L'ailier nigérian serait la priorité de Dimitri de Condé selon le Nieuwsblad, qui serait prêt à éteindre la concurrence en proposant 8 millions d'euros.

Le problème, c'est que le Slavia a besoin de son joueur, arrivé en janvier dernier du Banik Ostrava et auteur de 6 buts en 6 matchs de Conference League. Le club joue ce jeudi en 3e tour préliminaire de Conference League face au Panathinaikos et rencontrera probablement en barrages le Rakow Częstochowa. Tant que les qualifs sont en cours, le vestiaire du Slavia ne veut pas entendre parler de transferts...