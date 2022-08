L'entraîneur de Lillestrom croit en ses chances : "Dans le football, tout peut se passer"

Malgré un retard de deux buts, l'entraîneur de Lillestrom croit encore aux chances de qualification de son équipe.

La semaine dernière, le Royal Antwerp s'est joliment imposé face à Lillestrom, 3-1. En conférence de presse avant la manche retour de ce soir au Bosuil, l'entraîneur de l'équipe norvégienne s'est exprimé sur les chances de qualification de son équipe.

"Nous sommes impatients de disputer la rencontre, même si nous ne partons pas dans la meilleure situation. Nous avons commis trop d'erreurs et encaissé trois buts la saison dernière. Il faudra faire le match parfait pour se qualifier, mais dans le football, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Il va falloir jouer compact et défendre. Ils voudront rapidement nous faire mal, nous devrons être préparés à cela."