Thibault Peyre honoré par ses supporters : "Cela fait plaisir, j'aime ce club"

Malines et le Cercle ont partagé la mise au Jan Breydel.

Le Cercle et Malines ont partagé la mise et empoché leur quatrième point de la saison à Bruges, dans des conditions difficiles.

"Il faisait chaud, oui, mais ce n'est pas une excuse car cela vaut pour les deux équipes", a déclaré Thibault Peyre après le match nul sans buts.

"Nous aurions préféré gagner, c'est sûr. Mais c'était un match physique avec beaucoup de duels. C'est ce que le Cercle aime, les duels et l'engagement. C'était difficile et vu les circonstances, l'entraîneur a dit que c'était un bon point", poursuit le Français.

Le défenseur était l'un des meilleurs malinois contre le Cercle. Les supporters du Kavé l'ont vu et le lui ont fait savoir en chantant son nom après la rencontre : "Cela fait plaisir, j'aime ce club et je donne le maximum à chaque fois. Si les gens sont satisfaits de ma performance, c'est génial. C'est à moi de continuer à travailler, car le plus important ce sont les résultats."