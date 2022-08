Genk va remplacer Dessers par...un ancien de la maison

Cela sera bientôt officiel : Ally Samatta (29 ans) sera bien de retour à Genk. Le Tanzanien sera prêté avec option d'achat - de 3 ou 4 millions d'euros - par le Fenerbahce. Selon Sacha Tavolieri, tout est déjà bouclé et l'officialisation est imminente.

Samatta retourne ainsi dans le club qui l'avait révélé en Belgique. Arrivé en janvier 2016 du TP Mazembe, il avait scoré à 76 reprises en 191 matchs, délivrant 20 passes décisives.

Acheté ensuite pour plus de 10 millions d'euros par Aston Villa, il avait été prêté à Fenerbahce, avant que les Turcs ne l'enrôlent pour 6 millions d'euros. La saison dernière, l'attaquant était prêté à l'Antwerp. Espérons pour lui et pour Genk que ce nouveau prêt lui fera retrouver son meilleur niveau.

🤝🔵 Total agreement reached between 🇧🇪#KRCGenk and 🇹🇷 #Fenerbahçe on a loan with buyout option of 3M€ variables to 4M€ depending on some bonuses.

🛬 Aly #Samatta is already in Belgium and will sign his new contract with Genk tomorrow morning!