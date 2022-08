Un ancien international espagnol passé par Arsenal met un terme à sa carrière

A 36 ans, il raccroche les crampons.

Après 16 années passées au plus haut niveau, Nacho Monreal (36 ans) met un terme à sa carrière de joueur. Il l'a annoncé sur son compte Instagram.

"36 ans à jouer au football. 16 ans en tant que professionnel. J'ai mis mon corps à rude épreuve et l'ai poussé à des limites que je n'aurais jamais imaginées", écrit-il. "Mon genou m'envoie un message... fort et clair : je ne peux pas continuer (...) Une étape se termine. Une autre commence. Je suis heureux et je me sens bien."

"Quelles belles années", conclut-il, en remerciant les équipes où il a évolué durant sa carrière.

Révélé à Malaga, Monreal partira ensuite à Arsenal. Il restera 6 ans chez les Gunners avant de rentrer en Espagne, à la Real Sociedad. Il compte 518 apparitions en club et 22 sélections avec l'équipe d'Espagne.