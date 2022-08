Officiel : le Beerschot accueille un gardien de l'Antwerp

Un transfert que peu de joueurs ont effectué dans l'histoire des deux clubs : Davor Matijas passe directement de l'Antwerp au Beerschot.

Davor Matijas (22 ans) quitte l'Antwerp à titre définitif. Le jeune portier croate a signé au Beerschot jusqu'en 2024. Matijas était 4e gardien du Great Old mais restera dans l'histoire du club puisque la seule rencontre qu'il aura disputée en deux ans et demi aura été...la finale de la Croky Cup, gagnée 1-0 face au FC Bruges. Un sacré ratio, donc, avec 100% de cleansheets et un trophée par match.