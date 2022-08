Incroyable : le KV Malines bat Westerlo dans un match à 9 buts !

Mais que s'est-il passé à Malines - Westerlo ?!

Le match du week-end et de ce début de saison s'est tenu Derrière les Casernes, en clôture de la cinquième journée de D1A. Le KV Malines et le KVC Westerlo se sont livrés une rude bataille, que les Sang & Or ont fini par remporter...sur le score fou de 5 buts à 4. Le promu, pourtant, avait pris l'avantage via Nene Dorgeles à la 26e, mais Geoffry Hairemans remettait le Kavé dans le match avant la pause (39e, 1-1).

Le même Hairemans donnait l'avantage à Malines au retour des vestiaires (48e), mais Westerlo allait rappeler de quel bois il était fait. Très solide depuis ce début de saison, le promu allait inscrire trois buts : Tuur Dierkcx, d'abord, s'offrait un doublé à l'heure de jeu (60e sur penalty, 62e), avant que Lyle Foster fasse le break (2-4, 74e). On pense alors le KV Malines largué. Mais Rob Schoofs réagit immédiatement (76e, 3-4), et tout aussi rapidement, Sandy Walsh inscrit le but égalisateur dans un stade en folie (4-4, 78e).

Il reste alors plus d'une dizaine de minutes aux Malinois pour réaliser leur incroyable remontée et le sens du vent a tourné. Le tout jeune Milan Robberechts (qui disputait là ses premières minutes !) inscrira le 5-4 à la 85e, laissant les Campinois groggys. Plus de retournement de situation : le KVM s'impose, et Westerlo n'enchaîne pas après sa belle victoire face au Standard.