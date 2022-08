Tout ce que vous devez savoir sur la sensation de Malines Milan Robberechts

Milan Robberechts est la nouvelle sensation de la Jupiler Pro League. Son entraîneur et son capitaine savent comment il travaille. Il ne faisait aucun doute qu'il était l'homme du match lors de Malines - Westerlo, mais qui est Milan Robberechts ?

"Je pense que je suis polyvalent. J'aime passer entre les lignes. Je pose parfois les balles dans les pieds, parfois dans la profondeur", l'Homme du match de 18 ans décrit ses propres capacités. "J'aime à peu près tout et je n'ai pas vraiment de spécialité." Et son caractère ? "Je suis en fait un garçon calme. Je ne vais pas commencer à me pavaner non plus parce que j'ai marqué deux fois maintenant."

Une bonne action et de la profondeur

Parfois, vous en apprenez plus sur quelqu'un grâce à ce que les autres disent de cette personne. Dans ce cas, de l'avis de l'entraîneur Danny Buijs. "Pour Milan, c'est la même chose pour chaque jeune qui est en équipe première avec nous et dans d'autres clubs : vous avez un certain talent. C'est un pied gauche qui a joué comme ailier droit, un garçon qui peut tout faire en une action, et qui a cette profondeur dans son jeu."

"La saison dernière, il a été accusé de ne pas avoir de rendement. Il a plutôt bien boosté cela", ajoute délicatement Buijs. "C'est un garçon qui est très disposé à travailler dur. Aussi un exemple de garçon qui était encore à l'école. Nous l'avons même envoyé en vacances il y a quelques semaines. Sinon, un tel garçon continuerait pendant deux années de suite. "

Beaucoup de qualités

Ce serait un peu trop. "Vous en demandez alors beaucoup pour ce garçon qui doit aussi jouer au football au sein de l'élite." Le capitaine de Malines, Rob Schoofs, est également ravi des grands débuts de Robberechts. "Peu probable. Il a ses premières minutes et il marque un doublé. C'est quelqu'un avec beaucoup de qualités, mais quelqu'un qui est assez introverti dans le groupe."

© photonews

Maintenant, il peut s'affirmer. "Il s'entraîne depuis un moment et je pense qu'il devrait se profiler davantage au sein de l'équipe. Il devrait prendre plus d'initiatives, il est plutôt hésitant. Mais il a les qualités et il doit oser faire des pas en avant. Montrer qu'il veut participer et avoir envie de jouer. Ensuite, il pourra continuer à grandir. C'est à lui de prendre cette confiance après ses débuts et de continuer à faire des progrès."