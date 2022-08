Toby Alderweireld savoure : "C'est quelque chose que j'attendais avec impatience depuis longtemps"

Toby Alderweireld vit et travaille à nouveau dans sa ville natale d'Anvers. Après des années passées en Angleterre, en Espagne et au Qatar, entre autres, le Diable Rouge trouve la paix intérieure.

Toby Alderweireld a manifestement l'ambition de remporter des trophées avec l'Antwerp. Mais le fait de retrouver sa ville natale apporte ce complément très important. "C'est quelque chose que j'attends avec impatience depuis longtemps. Il est agréable de pouvoir parler le néerlandais ou même l'anversois. Mais ne pensez pas que je passe tout mon temps avec ma famille ou mes amis", confie le Diable Rouge à Het Laatste Nieuws. "Je suis en fait très solitaire pendant la saison et je n'ai même pas encore été dans le centre-ville d'Anvers. J'ai besoin de ce repos pour continuer à performer."

Même si, bien sûr, les adversaires ne sont plus le Chelsea FC ou le FC Barcelone. "Mais je pense que c'est cool de jouer contre Eupen. Et surtout d'être de retour à la maison une heure et demie plus tard. (rires) En outre, il aurait été étrange de terminer ma carrière sans jamais jouer dans le championnat belge."