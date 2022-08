Le tirage de l'Union : un favori, puis du solide

Focus sur le tirage de l'Union Saint-Gilloise en Europa League, qui a hérité d'un groupe tout sauf facile.

Remontée lors du barrage retour par les Glasgow Rangers (2-0, 0-3), l'Union ne disputera donc pas les poules de la Champions League. Ce n'est pas pour autant que les hommes de Geraerts ne profiteront pas de belles affiches européennes cette saison.

Le tirage des poules de L'Europa League vient donc de donner son verdict. Les Bruxellois évitent de nombreux favoris (Manchester United, Arsenal, le tenant du titre qu'est l'AS Rome,...) mais feront face à trois adversaires de renom européen.

🇵🇹 SC Braga

🇸🇪 Malmö

🇩🇪 Union Berlin

Braga, un favori à l'identité caractéristique

Même s'il est assez difficile de distinguer un favori absolu dans ce groupe D, le choix peut se porter sur le SC Braga. Les Portugais disputent régulièrement les compétitions de l'UEFA et ont même rallié la finale de la compétition en 2011 après avoir été sortis des poules de la Ligue des Champions.

La saison dernière, les Portugais ont une nouvelle fois démontré leur statut européen en dégoûtant notamment l'AS Monaco de Philippe Clement en 8e de finales. Les hommes de Carlos Carvalhal - remplacé depuis par Artur Jorge qui est impliqué depuis plus de 10 ans dans le club - sont ensuite tombés sur le fil au tour suivant face au futur finaliste, les Rangers (1-0, 3-1 a.p.). Il aura fallu un très grand Kemar Roofe (ex-Anderlecht) pour sortir Braga.

Equipe au jeu offensif caractérisé, Braga évolue sans star, dans un effectif composé majoritairement de joueurs portugais. Au fil des années, le club a vu des Francisco Trincao, Pizzi, Paulinho, Rafa Silva, Xeka partir vers des clubs plus huppés.

Dans leur antre de leur magnifique Estadio AXA - construit dans la roche, entouré par une colline, les Portugais seront donc un adversaire redoutable, habitué depuis plus d'une décénnie à se positionner derrière les mastodontes que sont le Benfica, Porto et le Sporting.

L'Union Berlin, le petit poucet se fait une place parmi les grands

Habitué à évoluer dans l'ombre de son rival de l'Hertha, l'Union connait une histoire récente fascinante. Baignant dans une forte culture, le club accède pour la première fois de son histoire à la Bundesliga en 2019-2020.

Depuis, l'Union épate. 11e lors de la première saison dans l'élite, le club berlinois accède à la Conference League en se classant 7e. Dans cette compétition, ils seront sortis au stade des poules, terminant derrière le futur finaliste, le Feyenoord, et le solide Slavia Prague.

L'Union continue son ascension, en se classant 5e la saison dernière et en ralliant la finale de la Coupe d'Allemagne - perdue contre Leipzig.

On vous conseille les scènes du derby avec l'Hertha - immortalisées dans cet excellent documentaire de Copa90 - le premier en Bundesliga dans le stade An der Alten Försterei (À la vieille Maison forestière, en français). On sait que le duel des deux Union promet d'être fantastique.

Malmö, l'habitude des rendez-vous européens

On termine par le 3e adversaire de l'Union. Les Suédois de Malmö ont, à l'instar des Bruxellois, une riche histoire. Club le plus titré du pays, Malmö atteint en 1979 la finale de la Coupe des Clubs Champions et perdra face à un autre club sensation, le mythique Nottingham Forest de Brian Clough.

Si le club est évidemment connu pour être le premier de Zlatan Ibrahimovic au niveau professionnel, il l'est tout autant pour ses régulières participations européennes. Au total, dans l'ensemble d'une histoire qui l'aura vu, entre autres, être entraîné par Roy Hogdson, être éliminé par Malines en C3 et être relégué l'espace de quelques années, le club compte 211 matchs européens.

Participant à la Ligue des Champions la saison dernière, le club suédois a donc une expérience récente en Europe. Il faudra également se déplacer à Swedbank Stadion, qui se situe non loin de la Mer Baltique.