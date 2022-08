Serie A: la Sampdoria explose à la Salernitana, l'Atalanta engrange

Fin de cette journée de Seria A.

L'Atalanta va bien, merci pour elle. Ce dimanche, les hommes de Gasperini se sont imposés sur la pelouse du Hellas Verone, grâce à un seul et unique but signé Teun Koopmeiners (50', 0-1). Le club de Bergame signe un 7 sur 9 en ce début de championnat et est bien évidemment parmi les équipes de tête du classement.

Dans l'autre rencontre, la Salernitana s'est largement imposée 4-0 contre des joueurs de la Sampdoria qui semblent ne plus savoir comment ils s'appellent. Les buteurs sont Dia, Bonazzoli, Vilhena et Botheim. C'est la première victoire de la Salernitana cette saison.