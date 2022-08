Patrick Berg ne rejoindra pas le Standard de Liège

Le milieu de terrain était aux côtés de Pierre Locht et de Ferghal Harkin ce dimanche au Stade des Éperons d'Or pour assister à la rencontre entre Courtrai et le Standard. Et, visiblement, le jeu proposé par les Rouches ne l'a pas convaincu.

Arrivé à Lens l'hiver dernier, Patrick Berg va déjà quitter les Sang et Or durant ce mercato estival. L'international norvégien n'a pas réussi à s'imposer dans le onze de Franck Haise et souhaitait retrouver plus de temps de jeu.

Feyenoord et le Standard de Liège étaient donc venus aux nouvelles et les Rouches avaient même ouvert des négociations pour obtenir le prêt du médian. Alors que tout le monde pensait que le joueur âgé de 24 ans allait rallier le matricule 16, celui-ci aurait décidé de retourner à Bodo Glimt, son ancien club. Il a choisi la sécurité en retournant dans un environnement connu pour se relancer, mais aussi où il pourra disputer l’Europa League et affronter le PSV, Arsenal et Zürich.