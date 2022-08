Officiel: Juklerod quitte Genk

Le KRC Genk dit au revoir à Simen Juklerod. Le défenseur de 28 ans jouera désormais pour Valerenga.

Juklerod n'a joué qu'un an pour le KRC Genk, après être arrivé gratuitement de l'Antwerp. Juklerod a disputé à peine treize matchs pour les Limbourgeois et a été autorisé à partir en cas de bonne offre. C'est le cas de Valerenga, qui occupe actuellement la cinquième place du championnat norvégien, et qui a convaincu Genk de libérer le latéral gauche.

Au KRC Genk, Gerardo Arteaga est titulaire au poste d'arrière gauche. Juklerod allait donc également avoir peu d'occasions de jouer cette saison. Le Norvégien qui définitivement Genk pour rentrer dans son pays natal.