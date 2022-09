Bernd Storck grimace : "C'est un mauvais résultat car tout le monde a besoin de points"

Ce samedi, Eupen a chuté à domicile contre Courtrai (0-1) lors de la septième journée de Jupiler Pro League. Mbayo a offert la victoire aux Kerels grâce à un but inscrit à la 82e.

Eupen n'est pas parvenu à confirmer après sa victoire du côté de Westerlo et chute de nouveau au Kehrweg. "C'est dommage que nous ayons perdu, je ne peux pas en vouloir à mon équipe. Nous avions le match en main, surtout en deuxième mi-temps. La seule chose qui manquait était un but. Si vous ne marquez pas et que vous faites une petite erreur, Courtrai a la qualité pour terminer le match. Nous le savions", a confié Bernd Storck à l'issue de la rencontre.

"Après cela, nous avons tout fait pour obtenir au moins un match nul, mais ce ne fut pas le cas. C'est mauvais, bien sûr. Tout le monde peut gagner contre tout le monde, tout le monde a besoin de points. Chaque match est un match à six points. La semaine prochaine, ce sera à nouveau le cas à Ostende", a conclu l'entraîneur principal d'Eupen.