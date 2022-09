Kevin De Bruyne estime qu'Erling Haaland "peut encore s'améliorer"

Erling Haaland réussit un début de saison stratosphérique. Son entente avec Kevin De Bruyne, sans surprise, est excellente. Mais le Diable Rouge...voit une marge de progression chez Haaland.

Erling Haaland peut-il devenir...meilleur ? Le Norvégien compte 12 buts en 8 rencontres en ce début de saison, et a lancé sa saison européenne par un doublé. Haaland est une véritable machine à buts, mais n'a que 22 ans. À son poste, la progression est constante jusqu'à la trentaine, au moins. Kevin De Bruyne en est conscient : "La façon dont il s'est adapté à nous est excellente, mais je crois qu'en dehors des buts marqués, il y a une autre facette au jeu", souligne-t-il dans des propos relayés par le Daily Mail.

"Et je crois que cette facette nécessite plus de temps d'adaptation. Ca rend le tout encore plus excitant : s'il peut s'adapter à notre façon de jeu, son niveau va encore grimper ! Ses débuts sont parfaits", conclut De Bruyne.

Guardiola est séduit

Pep Guardiola est moins prudent. "Ses chiffres lors de toute sa carrière, dans ses précédents clubs, sont similaires. Il a un incroyable sens du but", se réjouit le coach de Manchester City. "Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il n'y a pas que ce doublé ici, il est toujours là. Il a toujours été là, et il donne l'impression qu'il peut encore marquer plus".