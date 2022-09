Axel Witsel s'exprime en Espagnol : "Un match très difficile, surtout en seconde mi-temps"

Le Diable Rouge a été l'un des principaux acteurs du match qui a vu l'Atletico l'emporter face à Porto dans les derniers instants (2-1). Il s'est exprimé en Espagnol après la victoire.

Aligné en tant que défenseur central, Axel Witsel a réalisé un match très solide face à Porto en Ligue des Champions mercredi soir. Le Diable Rouge a été très appliqué et sérieux en défense, ne se trompant pas face à Taremi lorsque ce dernier a voulu obtenir un penalty, et a été exclu dans la foulée suite à une simulation. Mais Witsel a également été utile de par son jeu de tête : à la 90e + 11, il a repris de la tête un corner et a offert le but de la victoire à Antoine Griezmann.

Visibelement heureux, Axel Witsel s'est exprimé en Espagnol après cette victoire au micro des médias de l'Atletico Madrid. "C'était un match très difficile", commence-t-il. "Surtout en seconde mi-temps."

L'Atletico a souffert, et sans Jan Oblak aurait pu encaisser bien plus tôt dans le match. Selon Witsel, c'est le manque de "jeu avec ballon" qui a rendu la tâche encore plus difficile. "Au final, c'est la victoire qui compte, nous sommes très contents."

Witsel a également été charmé par l'ambiance du Wanda Metropolitano, et veut rendre la pareille à ses nouveaux supporters : "Les fans ont été formidables, c'était un spectacle. C'est pourquoi nous devons nous améliorer pour les prochains matchs."