Conference League : la Fiorentina tenue en échec par un club letton, match fou entre Villarreal et Poznan

Outre l'Europa League, la Conference League reprenait ses droits ce jeudi.

La 1ère journée de Conference League a démarré de la meilleure des manières ce jeudi avec quelques résultats surprenants. Dans le groupe A, la Fiorentina n'a pu faire mieux qu'un match nul 1-1 face au modeste club letton de Riga. Dans le même groupe, Basaksehir s'est imposé 0-4 au Heart of Midlothian.

Dans le groupe C, l'Austria Vienne et l'Hapoel Beer Sheva se sont quittés sur le score de 0-0 alors que le duel entre Villarreal et le Lech Poznan a offert du beau spectacle avec sept buts. Le club espagnol s'est finalement imposé 4-3.

Dans le groupe D, le FC Slovacko et le Partizan se sont quittés sur le score de 3-3.