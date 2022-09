L'Antwerp en passe de battre un record ?

L'Antwerp a débuté le championnat avec sept victoires consécutives. Mais que se passe-t-il s'ils perdent la première fois ?

Si l'Antwerp gagne contre le Cercle de Bruges ce week-end, il aura le meilleur début de championnat de l'histoire du Great Old avec huit sur huit. "Tu ne vas pas continuer à gagner tous les matchs, hein. Ils jouent maintenant contre le Cercle, Seraing et Courtrai. Ensuite, vous pensez rapidement que sept victoires peuvent devenir dix", a déclaré Franky Van Der Elst à Het Nieuwsblad. "Ils ont un gros noyau et aucune joute européenne. Mais c'est un couteau qui coupe dans les deux sens. Nainggolan et De Laet ne vont pas se contenter d'une demi-heure par-ci par-là quand les choses vont moins bien."

Au PSV, Van Bommel a gagné neuf fois de suite, à Wolfsburg quatre. Après ça, ce fut la chute. Selon Van Der Elst, cela tient à sa personnalité. Et cela les inquiète aussi à Anvers. "Compte tenu de son passé, cela ne me semble pas illogique. Overmars aura alors un rôle important à jouer en lui parlant d'homme à homme."