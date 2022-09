Rayane Bounida a fait ses débuts avec les U17 de l'Ajax

Rayane Bounida quittait Anderlecht il y a quelques mois, pour rejoindre l'Ajax Amsterdam et y poursuivre sa formation.

Le médian de 16 ans effectuait ses débuts avec l'Ajax U17 aujourd'hui. Il est monté au jeu en cours de match contre les U17 du FC Utrecht, qui l'ont emporté 1-2.

Rayane Bounida with his official Ajax U17 debut as well! ⚪️🔴⚪️#AjaxU17 #AjaxYouth pic.twitter.com/mGWHqEz5w2