Custovic : "J'avais pourtant le sentiment que nous pouvions faire quelque chose"

Au KV Courtrai, on attend une victoire à domicile depuis sept mois maintenant. Une statistique douloureuse, qui n'a pas pu être brisée non plus contre le KV Malines. Le nouvel entraîneur Adnan Custovic voit encore beaucoup de travail.

"Nous avons eu une bonne semaine d'entraînement et je pensais que nous pouvions faire quelque chose contre le KV Malines", a déclaré Custovic à l'issue de la rencontre. "C'est dommage pour le but précoce en deuxième mi-temps, car j'avais le sentiment que nous pouvions faire quelque chose. Un cadeau, tout comme le quatrième but. Nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais je crois en de bons résultats." Mais ces sept mois sans victoire à domicile commencent à faire mal aux supporters. "C'est dommage, mais parfois vous jouez de bons matchs à domicile et vous les perdez. C'est le football. Maintenant, nous devons nous concentrer sur ce qui est à venir. Anderlecht, l'Antwerp et Genk sont des adversaires difficiles. Nous avons l'avantage qu'ils devront faire le jeu contre nous."