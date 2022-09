Malgré les critiques, Philippe Clement garde le cap

L'AS Monaco a relevé la tête après un début de saison en dent de scie.

Lors de ses premiers mois à la tête de l'AS Monaco, Philippe Clement a connu une période trouble. Mis sur la sellette par certains, il a su aider son équipe à relever la tête et a terminé la saison en boulot de canon, terminant à la troisième place du classement.

Pour cette saison, les attentes étaient assez hautes. Premièrement, il se devait de se qualifier pour les poules de la Ligue des champions. Cependant, la marche du PSV était un peu haute et malgré deux bonnes rencontres face aux Néerlandais, les joueurs du Rocher ont été reversés en Europa League.

En championnat, les Monégasques ont surtout eu un début de saison en dent de scie. La faute tout d'abord à quelques expulsions qui ont coûté cher lors des matches à domicile, mais aussi à cause de la succession des rencontres. Il y a une quinzaine de jours, certains médias de l'Hexagone annonçaient qu'il pourrait être viré. C'était le 31 août, au soir d'une défaite à domicile contre Troyes (2-4).

13 jours plus tard et avant de retrouver l'Europa League, tout va mieux. D'abord parce que Clement et ses hommes viennent de réaliser trois victoires en trois rencontres. Ensuite parce que la troisième victoire est contre Lyon, que c'est la première à domicile et que c'est la première fois que Monaco termine une rencontre à Louis II à onze.

Du coup, tout va mieux sur le Rocher puisqu'en cas de victoire ce jeudi en Europa League, ce sera un six sur six. Tout va mieux, car en cas de victoire à Reims ce dimanche, l'équipe devrait intégrer le top 6. Tout cela sans que Philippe Clement change son fusil d'épaule. Il a gardé le cap, malgré les critiques, malgré la pression, et garde un œil vers l'objectif principal : qualifier le club pour la prochaine Ligue des Champions.