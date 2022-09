Roberto Martinez a appelé un binational du PSV, qui a fait son choix

Auteur d'un très bon début de saison avec le PSV Eindhoven, Ismael Saibari a été contacté par Roberto Martinez.

Ismael Saibari (22 ans) est né à Terrassa, en Espagne, mais a été formé dès son plus jeune âge à Anderlecht, puis à Genk. Il a rejoint le PSV Eindhoven en 2020 et est titulaire occasionnel cette saison avec le club néerlandais. Au vu de son temps passé en Belgique, Saibari est sélectionnable par la Belgique, et Roberto Martinez s'est renseigné à son sujet. C'est ce que le milieu offensif a expliqué au Eindhovens Dagsblad. "Qu'un grand nom du football comme lui me contacte, j'ai trouvé ça formidable", affirme-t-il.

"Mais je lui ai fait savoir que je choisissais le Maroc", ajoute cependant Ismael Saibari. Déjà international marocain U20 et U23, le joueur du PSV Eindhoven devrait donc bientôt rejoindre les Lions de l'Atlas, et pas les Diables Rouges.