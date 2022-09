Le sélectionneur de la Colombie dévoile sa liste : Trois joueurs de D1A repris, James Rodriguez fait son retour

Pour rappel, la Colombie ne sera pas au Mondial au Qatar.

Nestor Lorenzo, le nouveau sélectionneur de la Colombie a repris 26 joueurs pour affronter le Guatemala le samedi 24 septembre à New York, et le Mexique le mardi 27 septembre à Santa Clara, en Californie. On retrouve trois joueurs de D1A au sein de cette liste, à savoir les deux Genkois Carlos Cuesta et Daniel Munoz et la nouvelle recrue du Standard Steven Alzate.

À noter que James Rodriguez fait son retour chez les Cafeteros (86 sélections, 24 buts et 25 passes décisives).