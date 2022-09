Dodi Lukebakio, un an plus tard : "Ce n'est que du bonheur d'être là"

Un Dodi Lukebakio souriant s'est présenté face à la presse ce lundi, premier Diable de cette semaine internationale. Il fait son retour en sélection pour la première fois depuis octobre 2021.

La dernière sélection de Dodi Lukebakio (24 ans) date d'octobre 2021, pour le dernier carré de Nations League. Il n'avait alors pas joué. Son dernier match : 76 minutes à Kazan, face à la Biélorussie. Alors, surpris de revenir ? "Oui et non, j'ai fait un bon début de saison, j'ai travaillé dur pour être là aujourd'hui", commence l'ailier du Hertha Berlin en conférence de presse.

La confiance est en effet revenue cette saison pour Lukebakio. Déjà 3 buts et 2 assists en 8 rencontres cette saison. "Je suis arrivé en préparation avec des objectifs clairs, et le coach a cru en moi. Ca a tout changé", se réjouit-il. Une nouvelle chance donc après son prêt à Wolfsbourg, qui s'était plutôt bien passé. "Je savais que c'était un prêt sans option d'achat, c'était prévu. J'ai pris de l'expérience, notamment en Champions League, je n'ai donc aucun regret".

Objectif Coupe du Monde

Manquer la dernière sélection avant les Diables aurait été un coup dur. "Je ne regarde plus forcément mon téléphone les jours de sélection. J'ai reçu beaucoup de messages, des appels", sourit Lukebakio. "Je suis très heureux et très fier, après presque un an d'absence. Ca n'a pas été facile pour moi mais là, ce n'est que de la joie, que du bonheur".

Reste à voir où Martinez l'utilisera. "Je suis ailier, j'aime jouer derrière l'attaquant de pointe. Jouer plus bas sur le flanc n'est pas ma spécialité mais je peux le faire aussi", explique-t-il. "Au final, je pense que ma polyvalence est un atout, car certains joueurs du groupe ne peuvent jouer qu'à un poste". Cette saison en tout cas, il n'a été aligné que dans le rôle d'ailier droit au Hertha.