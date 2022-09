Diables Rouges : inquiétude autour de Dedryck Boyata

Le défenseur du Club de Bruges ne s'est pas entraîné avec le groupe ce mardi.

Comme communiqué sur Twitter par le compte des Diables Rouges, cette mesure de ne pas inclure Boyata dans l'entraînement de groupe était "par précaution".

Boyata, 5 matchs avec le Club de Bruges cette saison, est donc légèrement gêné par une blessure et pourrait louper les deux matchs de Ligue des nations, prévus ce jeudi à domicile contre le Pays de galles puis dimanche à Amsterdam face aux Pays-Bas.

Qui, alors, pour le remplacer ? On sait que Jason Denayer, qui suit d'ailleurs un programme individuel, ne jouera pas. On pense alors naturellement à Theate, alors que Faes, Mechele et Debast attendent derrière Vertonghen et Alderweireld.