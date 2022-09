🎥 Darwin Nunez à nouveau moqué suite à une action lunaire

L'Urugayen, acheté à prix d'or par Liverpool cet été, cristallise les tensions et les moqueries depuis son arrivée.

Acheté 75 millions d'euros cet été par Liverpool au Benfica, Darwin Nunez (23 ans) ne convainc pas vraiment et peine à justifier les énormes attentes sur ses épaules. Il n'a en effet trouvé le chemin des filets qu'à deux reprises en 6 matchs - dont une fois en Community Shield - et est souvent moqué ou critiqué pour son manque d'efficacité. De plus, l'Urugayen s'est récemment fait exclure pour un coup de boule sur le joueur de Crystal Palace, Joachim Andersen.

Actuellement avec la sélection nationale d'Uruguay, Nunez n'est pas à l'abri des mauvais regards. Une vidéo prise à l'entraînement le montre reprenant le ballon fautivement à un coéquipier puis bombardant le ballon au poteau de corner opposé en tentant de l'enrouler...

Les fans de Liverpool n'ont pas manqué d'écorcher à nouveau le pauvre Nunez, qui vit bien des temps difficiles actuellement.