📷 Les folles statistiques de Kevin De Bruyne avec Manchester City

Le Diable Rouge est dans la forme de sa vie avec les Cityzens qui dominent la Premier League.

On ne compte plus les bons matchs de Kevin De Bruyne, lui qui enchaîne les excellentes saisons les unes après les autres. A deux mois du Mondial au Qatar, le Diable Rouge est dans une forme olympique et des statistiques sont là pour le prouver.

ESPN a récemment publié des chiffres hallucinants. Ainsi, en Premier League, KDB est listé premier dans : le nombre d'occasions créées, le nombre d'occasions franches créées, le nombre d'assists et les "expected" assists.

De quoi asseoir un peu plus la domination du Cityzen en championnat lui qui a déjà délivré six caviars et inscrit un but cette saison.