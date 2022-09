Les Pays-Bas, "le match parfait pour préparer la Coupe du monde"

Les Diables auront une "finale" à jouer face aux Pays-Bas dimanche. Plus qu'un match décisif pour le final four de la Ligue des nations, ce sera aussi l'occasion pour le sélectionneur national de faire ses derniers tests en match officiel avant le Qatar.

Roberto Martinez a d'abord analysé le match de ce jeudi soir face au Pays de Galles : "La première mi-temps était très très bonne. Nous jouions contre une équipe qui va à la Coupe du monde. Nous avons très bien géré l'intensité en première mi-temps. Nous avons marqué deux buts de plein jeu, tout le monde sur le terrain était très impressionnant. La compréhension et les mouvements entre Kevin De Bruyne et Eden Hazard, la position de Youri Tielemans, la discipline de Michy Batshuayi. C'était un trop lent en seconde période, nous avons arrêté d'aller dans des actions en un contre un, et nous avons encaissé un but (...) Mais, au final, nous sommes tous très contents d'avoir assez bien géré le match."

Une (petite ?) finale

"(Dimanche) Nous n'avons pas d'autre choix que d'essayer d'avoir le même nombre de points qu'eux, et voir au niveau de la différence de buts", a déclaré Roberto Martinez en conférence de presse après la victoire.

"Ce sera le match parfait pour préparer une Coupe du monde. A cause de la rivalité avec les Pays-Bas, le fait de jouer à l'extérieur (...) Nous allons ensuite voir comment finir cette campagne de Ligue des nations."