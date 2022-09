Roberto Martinez impressionné par Kevin De Bruyne : "Nous sommes très chanceux de l'avoir"

Le milieu de terrain de Manchester City a une nouvelle fois été intenable hier soir face au Pays de Galles (2-1).

Le stade Roi Baudouin a pu se délecter du spectacle Kevin De Bruyne face aux Gallois. Le numéro 7 a été le détonateur du jeu des Diables, inscrivant un but, délivrant un assist, et multipliant les actions dangereuses en première mi-temps devant la cage de Wayne Hennessey.

"Je pense que c'est un message à tous les fans : ne prenez pas comme acquis le fait de regarder jouer Kevin De Bruyne", a déclaré Roberto Martinez ce jeudi soir en conférence de presse. "C'est le plus incroyable créateur de jeu au monde actuellement."

"Sa façon de voir le jeu, de comprendre le temps, l'espace, et dans l'exécution. Des fois je le regarde et je me dis que nous sommes très chanceux d'avoir un joueur comme lui."

Au vu de la prestation rayonnante de son numéro 7, Martinez a ensuite été questionné quant à la possibilité de lui donner le brassard de capitaine. "Je ne pense pas que c'est à propos d'avoir un brassard", a répondu le coach espagnol. "Depuis 2016, il y a eu beaucoup de leaders en coulisses, qui ont pris leurs responsabilités. Kevin a immensément grandi dans ce rôle. Mais c'est une situation où nous allons à la Coupe du monde et nous avons besoin de tout le monde. C'est plus un aspect qui vient après les années, le nombre de caps,..."

"J'ai vu les performances de Kevin ces dernières années et c'est un leader sur le terrain, c'est le plus important."