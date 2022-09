Quand le sélectionneur portugais oublie un joueur sur son banc de touche

Il s'est excusé en conférence de presse.

Malgré la domination de son équipe contre la République tchèque (4-0) samedi, le sélectionneur du Portugal Fernando Santos n'avait visiblement pas toute sa tête en fin de match. En effet, le technicien a oublié qu'il avait le défenseur Tiago Djalo sur le banc lorsqu'il a remplacé Danilo Pereira par Joao Mario, faisant descendre Joao Palhinha en défense.

"J'ai oublié que j'avais Tiago Djalo sur le banc, je me suis déjà excusé auprès de Tiago. J'allais faire sortir Ruben Neves, pour faire entrer Joao Mario, quand Danilo m'a signalé qu'il était blessé. Tiago était à côté de moi et je ne me suis plus souvenu de rien. Il aurait dû rentrer, j'ai pleine confiance en lui. Je lui présente mes excuses, c’est quelque chose qui ne m’arrive jamais", a expliqué Santos après la rencontre.

Le joueur de Lille devra patienter encore un peu pour fêter sa première sélection avec le Portugal.