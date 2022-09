Koni De Winter ambitieux : "Je crois toujours que je peux aller à la Coupe du monde avec les Diables Rouges"

Koni De Winter est un habitué des Diablotins, mais le défenseur de la Juventus a clairement des vues sur les Diables Rouges. Et oui : il rêve toujours de la Coupe du monde au Qatar.

Mais est-ce réaliste ? Koni De Winter a déjà été autorisé à s'entraîner avec les troupes de Roberto Martinez, mais une sélection n'est pas encore tombée. "Mais je pense que c'est un objectif de tous les joueurs de l'équipe de Belgique de rejoindre un jour chez les Diables Rouges", a déclaré le défenseur central à Sporza.

"De plus, je crois vraiment que je peux encore participer à la Coupe du monde. C'est possible de jouer au Qatar en novembre et de jouer le championnat d'Europe avec les Diablotins en 2023."