Bilan de la Ligue des nations : les "grands" inquiètent, les "petits" sonnent la charge

Il n'y a pas que les Diables qui ont déçu dans cette Ligue des nations, loin sans faut.

Au lendemain de cette trêve internationale, c'est le moment pour les équipes nationales européennes et leurs sélections de tirer le bilan. La Coupe du monde arrive à très grands pas et ces derniers matchs de Ligue des nations ont été l'occasion de tirer des enseignements décisifs.

Si l'on connait la situation des Diables, devancés dans leur groupe par des Pays-Bas tout simplement plus forts, d'autres grandes nations du Vieux continent font la moue.

La France, championne du monde en titre, inquiète. Les hommes de Didier Deschamps ont bataillé pour ne pas subir la relégation en Ligue B après leurs 4 premiers matchs et un catastrophique 2 points sur 12. Les Bleus, amputés de nombreux joueurs majeurs (Pogba, Kanté, Benzema, Lucas Hernandez, ...) ont d'abord relevé la tête face à l'Autriche (2-0) avant de sombrer, à nouveau, face au Danemark. Après cette décevante campagne, la situation sportive inquiète tout autant que celle en dehors des terrains, avec les récents scandales auxquels la FFF est liée ainsi que le climat autour de certaines stars (Mbappé, Pogba). Dans ce même groupe, dominé par une Croatie dont nos Diables devont se méfier, le Danemark et même l'Autriche ont confirmé leur bonne forme affichée lors du dernier Euro.

Dans le groupe 2, l'Angleterre s'est écroulée et était releguée en Ligue B avant même de disputer le dernier match. Malgré un sursaut d'orgueil face à l'Allemagne (3-3 après avoir été menés 0-2), les Three Lions affichent un bilan très inquiétant de seulement 3 points sur 18. Les choix de Gareth Southgate, le sélectionneur national, ont d'ailleurs été fort critiqués.

L'Allemagne n'est également pas au top de sa forme. Les hommes de Flick ont été battus par la Hongrie et n'ont remporté qu'une seule rencontre lors de leur campagne. La Hongrie, par contre, a impressionné et est passée toute proche d'une qualification historique pour le Final four. Il aura manqué de pas mal de chance lors de la "finale" de ce groupe, face à l'Italie (2-0).

Dans le groupe 3, le premier gagnant de cette compétition, le Portugal, s'est effondré en toute fin de match face à l'Espagne. Un but de Morata à la 88e a privé les hommes de Fernando Santos du dernier carré. La situation est très loin d'être inquiétante, puisque les Lusitaniens ont remporté 3 matchs sur les 6, mais se sont également inclinés face à la Suisse en juin (1-0). Finalement, la plus grosse inquiétude serait l'état de forme de Cristiano Ronaldo, qui subit également beaucoup de critiques dans son propre pays.

Dans le groupe 4, celui de nos Diables, tout a été dit ou presque. Les Pays-Bas ont maîtrisé largement leur sujet de bout en bout. Les hommes de van Gaal comptent 16 points, le plus haut total pour une équipe de la Ligue A . On aura apprécié le courage et le jusqu'au-boutisme du Pays de Galles, relégué en Ligue B juste avant la Coupe du monde.

Jan Vertonghen - Vincent Janssen

Dans les ligues inférieures, on soulignera la montée de l'Ecosse en Ligue A, dans un groupe composé d'un adversaire solide tel que l'Ukraine. La Serbie - avec un Mitrovic en feu - a quant à elle survolé son groupe, ne perdant qu'un seul match - face à la Suède. Les Suédois sont quant à eux relégués, quelques mois après leur défaite en barrages de la Coupe du monde face à la Pologne.

Enfin, belle performance d'Israel, qui monte en Ligue A - en s'extirpant d'un groupe de 3 équipes, suite à la disqualification de la Russie ; la Bosnie monte elle aussi en Ligue A ; la Turquie semble remise de son très mauvais Euro et monte en Ligue B malgré une belle résistance du Luxembourg.