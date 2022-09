L'Arménie, reléguée en Ligue C, se sépare de son sélectionneur

L'Arménie semblait sur la pente ascendante : après s'être hissée en Ligue B de la Nations League, elle avait réalisé une entame de qualifications très réussie pour la Coupe du Monde (10/12 sur les quatre premiers matchs). Mais les choses ont ensuite mal tourné, et les Arméniens ont terminé quatrième de leur poule, ne prenant plus qu'un seul point. En Nations League, pas d'exploit : l'Arménie a terminé dernière et est reléguée en Ligue C, faisant l'ascenseur.

Malgré ces exploits initiaux, Joaquin Caparros n'a pas survécu à ce contrecoup. Il a été licencié et n'aura donc dirigé l'Arménie que durant 26 rencontres, depuis 2020.

