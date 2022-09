Deux retours importants au Club de Bruges pour affronter Malines

Carl Hoefkens a donné de bonnes nouvelles concernant ses blessés, ce vendredi en conférence de presse.

Carl Hoefkens, pour lequel la trêve a été "positive", pourra de nouveau compter sur Noa Lang et Tajon Buchanan - qui a déjà rejoué avec le Canada - ce samedi face à Malines. "Ils sont prêts pour figurer dans la sélection", a déclaré le T1 brugeois. "Pour Clinton (Mata), cela est encore un peu trop tôt. Cela est compliqué à prévoir pour le match contre l'Atletico, mais contre Malines il n'est pas disponible."

Noa Lang, de retour donc après plusieurs semaines d'indisponibilité, va se retrouver en concurrence avec des joueurs qui ont très bien presté en son absence. "Ce n'est pas une question de rester ou non sur le banc. Pour moi, c'est à propos de choisir le meilleur moment pour lui donner sa chance", a assuré le coach.

Ecarté avec les Diables suite à une blessure, Boyata ne jouera pas non plus ce samedi. "Il a une légère gêne au genou. Il reste pour l'insant hors de la sélection. Il a fait un boulot fantastique, au niveau de sa préparation physique, et il sera à nouveau à 100 % dans un court laps de temps. Il peut avoir un impact positif sur l'équipe." Ce sera également le cas d'Abakar Sylla, revenu légèrement blessé de son séjour avec la Côte d'Ivoire.

"Je crois en tous mes joueurs. A chaque rencontre, nous essayons d'y aller avec la meilleure équipe possible pour gagner", a ajouté Hoefkens.