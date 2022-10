Avec Theate et Doku, Rennes enfonce le Strasbourg de Sels

Rennes poursuit sa marche en avant, les Strasbourgeois s'enlisent dans la zone rouge.

A la Meinau, Rennes s'est facilement défait de Strasbourg (1-3). Theate était titulaire, Doku est monté pour le dernier quart d'heure.

Strasbourg a connu un début de match assez compliqué. Gameiro pensait ouvrir le score mais son but était annulé par le VAR. 10 minutes plus tard, Gyamsi était exclu et laissait le Racing à 10. Peu de temps avant la mi-temps, Arnaud Kalimuendo passait par là et mettait Rennes sur du velours.

Rien ne s'arrangeait pour les hommes de Julien Stephan, qui encaissaient un second but dès la 49e, via Terrier. Gouiri tuait tout suspens à l'heure de jeu, et Diallo réduisait l'écart "pour du beurre" sur penalty.

Rennes semble dans une bonne forme et est 5e de Ligue 1. Strasbourg est 18e et va devoir bien vite se ressaisir...