4e défaite de suite pour Lyon : "Pas à notre niveau"

Lyon s'éloigne du haut de classement de Ligue 1, et se rapproche de la crise.

Face à un Lens solide et opportuniste (1-0), Lyon a subi hier sa 4e défaite de rang. Une situation extrêmement préoccupante pour les Gones, qui nagent en eaux troubles depuis le début de la saison.

"C'est un match difficile, c'est dur de perdre avec un penalty comme cela. Je ne vais rien dire contre mes joueurs, on a fait le maximum. On a travaillé, c'était très difficile, ce n'était pas facile et il faut mieux faire. On a essayé. Les joueurs ont leurs opinions, moi, je dis qu'ils ont bien travaillé", a déclaré au micro de Prime Video le coach de Lyon, Peter Bosz.

Le tacticien des Rhodaniens a beau connaître les qualités de son équipe, de telles prestations posent question et ne collent pas avec les ambitions affichées. "Le niveau n'était pas celui de l'OL, mais on a des absents. On a fait le maximum. On a joué contre une bonne équipe de Lens, on peut mieux faire, oui. Mais aujourd'hui, c'était dur. Je comprends, on doit être plus haut. Chaque défaite est différente. Je suis en colère, je ne dis pas le contraire. Je ne suis pas inquiet pour la suite, mais pour la série de défaites. J'ai confiance en la suite."